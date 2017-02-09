特力元月合併營收38.1億元 創單月歷史新高

2017-02-09 23:28

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）元月合併營收為38.1億元，年增4%，再創單月合併營收歷史新高。

特力表示，面對新台幣兌美元及人民幣皆升值之雙重因素，今年受到匯率的影響較大，倘若以原幣別計算，集團合併營收實則有更大幅度之成長；匯率換算對貿易事業體及和樂中國，分別造成約有較去年同期8%以及9%的營收減少影響數。

貿易事業體元月合併營收為16.7億元，年增20%，傳統貿易及採購代理皆出現雙位數的成長，貿易合併出貨金額達33.2億元，年增52.7%，若以原幣別計算則有59.7%之大幅度成長。

特力於去年6月份與美國知名五金進口商Hillman締結策略聯盟，以特力集團長期在亞洲商品採購及供應鏈管理的能力，獨家為Hillman進行採購管理已展現成效，本月約有新台幣3億元左右的出貨金額。

零售事業體受今年春節影響，元月份工作天數較少，且特力屋服務安裝等施工項目避開春節期間，台灣零售元月合併營收為17.9億元，年減3%。

和樂中國元月營收較去年同期減少19.1%，主要是受到人民幣貶值的匯率影響，且和樂中國寧波鄞州店因租約到期閉店，若以原幣別計算則較去年同期減少10%，表現仍較預期來得更佳。