威力彩摃龜！ 今彩539頭獎開出1注

2017-02-09 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月9日）開獎的第106000012期威力彩，頭獎摃龜；第106000034期今彩539，頭獎1注中獎，可獲得新台幣800萬元，由桃園市桃園區龍壽里龍壽街32之1號1樓的「萬旺投注站」開出。

第106000012期威力彩中獎號碼為：第1區「01、03、25、28、30、36」，第2區「02」。頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得815萬4438元；參獎共20注獲得，每注可得15萬元；肆獎共96注獲得，每注可得2萬元；伍獎共646注獲得，每注可得4000元；陸獎共4892注獲得，每注可得800元；柒獎共8915注獲得，每注可得400元；捌獎共5萬564注獲得，每注可得200元；玖獎共6萬6103注獲得，每注可得100元；普獎共11萬3226注獲得，每注可得100元。

第106000034期今彩539中獎號碼為「02、03、17、29、38」頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共182注獲得，每注可得2萬元；參獎共6663注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2908注獲得，每注可獲得50元。

第106000012期38樂合彩中獎號碼為「01、03、25、28、30、36」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共79注中獎，每注可得5750元；二合共1795注中獎，每注可得750元。

第106000034期39樂合彩中獎號碼為「02、03、17、29、38」，四合2注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5300注中獎，每注可得1125元。

第106000034期3星彩中獎號碼為「752」，正彩共27注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000034期4星彩中獎號碼為「0236」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」