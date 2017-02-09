威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-09 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：01、03、25、28、30、36。第二區：02。

38樂合彩：01、03、25、28、30、36。

今彩539：02、03、17、29、38。

39樂合彩：02、03、17、29、38。

3星彩：752。

4星彩：0236。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」