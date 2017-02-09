快訊震撼新莊 賣翻了！
威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-09 21:05
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：01、03、25、28、30、36。第二區：02。
38樂合彩：01、03、25、28、30、36。
今彩539：02、03、17、29、38。
39樂合彩：02、03、17、29、38。
3星彩：752。
4星彩：0236。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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