新光二公主吳欣儒力行數位生活 最常逛的網購是這個...

2017-02-09 19:48

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控在2015年7月即成立數位金融小組，由董事長吳東進次女吳欣儒擔任召集人，領軍數位金融小組，吳欣儒本身也力行數位生活，平常也會上網買生活必需品，甚至會透過電商平台買菜。

吳欣儒說，她平常上網網購，最常上的網站是PChome，她也會跟先生一起上網購物，但買的品項以生活上的必需品為主，衣服則比較少，因為她自己沒有那麼愛買衣服；不過她也透露自己喜歡嘗鮮，有新的網站跟APP都會嘗試，像她最近也有用honestbee買菜，在國外也會用Uber叫車。

吳欣儒說，數位金融小組成立至今1年半，金管會推動的Bank3.0，還有開放的12項低風險業務，新光銀已完成，另昨她也宣布與東南亞第一大現金回饋網ShopBack合作，提供網購現金優惠，也希望能夠透過合作提供客戶更多數位銀行服務。