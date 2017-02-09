2/18台股是否開市？ 金管會:週五定案

2017-02-09 18:56

〔記者王孟倫／台北報導〕下周六（2/18）為補上班日，但台股當天究竟是否全球獨步開市，金管會今天表示，目前證期局正在蒐集各方意見，並進行整體性評估，週五（2/10）下班前就會公告；金管會強調，就算下周六台股不開市，券商員工也一樣要上班。

由於228假期有一天彈性休假，依照人事行政局規定，

必須在前一周的2月18日、補上班一天。但有部分券商反映，台股在補上班日的成交量非常少，國際外資也都沒上班，若下周六開盤的意義不大，不具有成本效益，建議停開股市。

金管會副主委鄭貞茂表示，目前證券業者贊成與反對意見不一，各五五波，金管會已經在彙整各方意見，並進行綜合判斷，畢竟，台股要不要開市，各有利弊。

對於有業者認為，下周六開市不符合成本效益，鄭貞茂認為，其實，台股只要有交易，多多少少還是會賺一點，況且，最近成交量還不錯，可望維持一定熱度；他並強調，就算下周六不開市，證券業的員工還是要出勤上班，跟其他行業一樣，換言之，台股沒開市，可以省的成本很有限。