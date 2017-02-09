中油大林貯運中心2024落成 高雄市區揮別石化管惡夢
〔記者黃佩君／台北報導〕高雄市地下石化管線密佈，氣爆後更讓市區居民憂慮。中油今宣布2024年將落成「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心」，整體耗資536億台幣，這也意味8年後石化管線將退出高雄精華區。中心落成後，目前位於高雄港舊港區的三百多座油品儲槽將遷移至洲際貨櫃二期，而原本經市區至仁大工業區的舊管線將淘汰停用；中油董座陳金德表示，此計畫將可進一步改善高雄城市安全。
中油2010年即初步提出興建大林石化油品儲運中心，但當時僅規劃遷徙油槽，並未將新建管線納入。然而高雄氣爆後，地下石化管線成為居民日夜憂心的地雷，今天陳金德宣布中油兩千億投資規劃，其中即宣告大林中心2024年將落成，且將新建離市區較遠的管線，淘汰原本經市區至仁大工業區的舊管線，增進高雄城市安全。
中油副總畢淑蒨表示，目前散布於高雄舊港區且接近市區的三百餘座石化儲槽，將遷移至洲際貨櫃二期。而重新鋪設的管線除遠離市區外，總長度也僅有原來的1/3；在縮短運輸距離且集中管理情形下，油氣輸儲之操作的安全性將大幅提升。
依中油規劃，目前儲運中心投資額為536億元，自今年開始興建、2024年落成，總面積達203.3公頃，其中中油使用176公頃，其他由民間租用。計畫預計興建6座碼頭、103座儲槽，總容量144萬公秉，興建銜接大林、林園石化廠管線共33條。
此外中油桃園煉油廠R3加氫脫硫設施汰舊換新，因地方抗議已延宕十年，也預計於今年完成復辦、整體投資384億元。該計畫除可提高桃廠高硫份原油煉製比例，大幅提升中油煉製在成本上的競爭力外，也可達到環保署所要求的降低硫排放標準，自目前含硫量0.5%降到國際標準的0.3%，降低台灣空汙排放。
畢淑蒨說，中油積極與地方溝通，目前地方已感受誠意，對復辦接受度提高。因改善國內空氣品質刻不容緩，考量興建有其時間急迫性，預定在今年底前向行政院完成復辦程序。而汰舊換新約兩到三年完成，之後桃煉重油加氫脫硫產能可自原來的4.5萬桶提升至7萬桶。
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標題：中油大林貯運中心2024落成 高雄市區揮別石化管惡夢
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