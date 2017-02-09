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去年產險業總賠款785億元 史上新高

2017-02-09  18:47

〔記者廖千瑩／台北報導〕產險業去年創下了幾個新高紀錄。產險公會理事長陳燦煌今天表示，去年產險業保費收入共達1451億元、年成長達7.24%，創下歷史新高紀錄；今年產險業保費收入目標希望突破1500億元，以此估算保費成長率也達4～5%。

除了保費收入創高，去年產險業總賠款也創下新高紀錄，根據保發中心統計，去年產險業總賠款數字也高達785.42億元，超越921大地震、為史上新高，主要原因還是去年初南台大地震，產險業總賠款高達200億元，加上去年有5場颱風，賠款數字也達40億元。

陳燦煌說，去年因為天災多，造成火險虧損，幾乎沒有一家產險公司的火險保單能賺錢，連帶衝擊產險業獲利，不過產險業去年稅後獲利仍達107億元。

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  • 產險公會理事長陳燦煌。（資料照，記者廖千瑩攝）

    產險公會理事長陳燦煌。（資料照，記者廖千瑩攝）

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