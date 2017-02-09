群創1月營收月減15.2％ 年增29.3％

2017-02-09 18:33

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）發佈1月合併營收為273億元，較去年12月減少15.2%，但與去年同期相比則成長29.3%；群創將於明天舉行線上法人說明會，市場預期群創去年第四季獲利將大幅成長，可望扭轉前半年的虧損局面。

群創1月大尺寸面板出貨812萬片，月減20%，中小尺寸出貨1786萬片，月減率22.4%。

群創去年第四季合併營收894億元，季增率20%，年增率9.7%，受惠於電視面板大漲，加上台幣貶值，匯率有利，市場預期群創第四季獲利可望大幅成長，甚至有機會挑戰百億元獲利，並將扭轉第一季因地震導致的巨額損失，全年可望損平或有機會小幅獲利。