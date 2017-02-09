| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
彰化伸港化學品儲存公司傳出氣爆 2人送醫 法國核電廠爆炸 救援團隊趕抵現場 疑有人受傷 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 財經

文曄科技去年每股盈餘3.61元 今年展望樂觀成長

2017-02-09  18:03

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）今召開法說會並公佈財報，去年第四季因提列樂視集團客戶的呆帳損失約5億元於營業費用，衝擊稅後盈餘僅1.98億元，季減達逾7成，單季每股盈餘0.42元。

文曄第四季營收454.5億元，季增9.99%、年增64.8%，超過公司預期並創單季新高；毛利率4.21%，季減0.29個百分點、年減1.45個百分點；營業費用因提列樂視呆帳5億多元而增加到15.4億元，費用率3.39%，季增0.97個百分點；營業淨利3.7億元，業外虧損1.8億元，稅後盈餘1.98億元，季減逾7成、年減61%，每股盈餘0.42元。

文曄自結去年全年營收為1441.5億元，年增26.89%，創歷史新高；毛利率4.8%，年減0.83個百分點，營業淨利24.6億元，營業利益率1.7%，年減0.48個百分點；稅後盈餘17億元，年減14.27%，每股盈餘3.61元。

文曄指出，第四季若剔除此一次性呆帳損失，擬制性合併營業利益約8.72億元，合併稅後盈餘約為6.15億元，每股盈餘約為1.31元。全年若剔除一次性呆帳損失，擬制性合併營業利益約29.6億元，營業利益率約2.05%，稅後盈餘約21.17億元，全年每股盈餘約4.5元。

文曄表示，第四季營收較優於過往的季節性下滑，產品應用別則以通訊領域持續大幅成長，成長力道繼續高於公司整體成長率；個人電腦與消費性電子領域表現優於預期，尤其是個人電腦成長幅度也達兩位數；工業與汽車電子領域則因第三季優於預期與客戶提前拉貨，較第三季小幅下滑，符合預期。

展望今年今年第一季，文曄預估營收將介於新台幣360億到380億元間，季減16.4%到20.8%，毛利率介於4.65%至4.85%之間，營業利益率則介於2.0%至2.2%之間。其中通訊領域因客戶庫存季節性調整，將較前一季下滑趨明顯，其次是個人電腦和消費類產品也將呈現季節性下滑，工業及汽車電子預期與前一季大致持平。

展望2017年，文曄科技董事長鄭文宗認為，半導體零件供需狀況健康，對營運成長抱持樂觀看法，有信心繼續保持穩定成長、擴張市占率，公司的成長率將優於行業整體成長水準。其中通訊領域因有新的產品線及客戶加持，今年預期會繼續大幅挹注營收，汽車電子受惠ADAS、自動駕駛等需求漸增與上游原廠整併，成長可期，工業領域的成長動能主要來自安防監控、IPC、工業自動化等需求持續提升。此外，NB市場下滑趨緩、伺服器及雲端計算需求樂觀、新應用虛擬實境等的貢獻，個人電腦相關領域可望優於去年。

廣告
  • 文曄科技董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

    文曄科技董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 文曄 文曄科技 法說會 財報
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：文曄科技去年每股盈餘3.61元 今年展望樂觀成長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.