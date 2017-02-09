文曄科技去年每股盈餘3.61元 今年展望樂觀成長
〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）今召開法說會並公佈財報，去年第四季因提列樂視集團客戶的呆帳損失約5億元於營業費用，衝擊稅後盈餘僅1.98億元，季減達逾7成，單季每股盈餘0.42元。
文曄第四季營收454.5億元，季增9.99%、年增64.8%，超過公司預期並創單季新高；毛利率4.21%，季減0.29個百分點、年減1.45個百分點；營業費用因提列樂視呆帳5億多元而增加到15.4億元，費用率3.39%，季增0.97個百分點；營業淨利3.7億元，業外虧損1.8億元，稅後盈餘1.98億元，季減逾7成、年減61%，每股盈餘0.42元。
文曄自結去年全年營收為1441.5億元，年增26.89%，創歷史新高；毛利率4.8%，年減0.83個百分點，營業淨利24.6億元，營業利益率1.7%，年減0.48個百分點；稅後盈餘17億元，年減14.27%，每股盈餘3.61元。
文曄指出，第四季若剔除此一次性呆帳損失，擬制性合併營業利益約8.72億元，合併稅後盈餘約為6.15億元，每股盈餘約為1.31元。全年若剔除一次性呆帳損失，擬制性合併營業利益約29.6億元，營業利益率約2.05%，稅後盈餘約21.17億元，全年每股盈餘約4.5元。
文曄表示，第四季營收較優於過往的季節性下滑，產品應用別則以通訊領域持續大幅成長，成長力道繼續高於公司整體成長率；個人電腦與消費性電子領域表現優於預期，尤其是個人電腦成長幅度也達兩位數；工業與汽車電子領域則因第三季優於預期與客戶提前拉貨，較第三季小幅下滑，符合預期。
展望今年今年第一季，文曄預估營收將介於新台幣360億到380億元間，季減16.4%到20.8%，毛利率介於4.65%至4.85%之間，營業利益率則介於2.0%至2.2%之間。其中通訊領域因客戶庫存季節性調整，將較前一季下滑趨明顯，其次是個人電腦和消費類產品也將呈現季節性下滑，工業及汽車電子預期與前一季大致持平。
展望2017年，文曄科技董事長鄭文宗認為，半導體零件供需狀況健康，對營運成長抱持樂觀看法，有信心繼續保持穩定成長、擴張市占率，公司的成長率將優於行業整體成長水準。其中通訊領域因有新的產品線及客戶加持，今年預期會繼續大幅挹注營收，汽車電子受惠ADAS、自動駕駛等需求漸增與上游原廠整併，成長可期，工業領域的成長動能主要來自安防監控、IPC、工業自動化等需求持續提升。此外，NB市場下滑趨緩、伺服器及雲端計算需求樂觀、新應用虛擬實境等的貢獻，個人電腦相關領域可望優於去年。
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