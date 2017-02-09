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台灣大1月合併營收99.4億元 每股獲利0.52元

2017-02-09  17:37

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）1月份自結合併營收為99.4億元，稅後盈餘14.1億元，每股稅後盈餘0.52元。

台灣大今年財測營收目標1188.5億元，年增2%，稅後盈餘143.8億元，每股盈餘5.28元，年減6%。雖然財測獲利較去年衰退，不過台灣大表示，一定能超越財測預估。

台灣大今年資本支出預算85億元，包括行動業務50億元，固網業務10億元，有線電視業務14億元，momo及其他子公司業務11億元。

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  • 台灣大股價走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

    台灣大股價走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

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