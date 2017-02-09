等嘸人！ 中小企業明新春團拜 府院都缺席
台灣共有138萬家中小企業，是台灣經濟的主要支撐力量，但中小企業總會明天舉行新春團拜，府院均表示「沒空」參加，業者表示在一例一休之後，真的希望高層能來參加團拜「聽聽業者的心聲」。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者羅倩宜／台北報導〕中小企業總會明（10日）將舉行新春團拜，依往例至少有副總統級與會，不過理事長林慧瑛表示，今年邀了正副總統和行政院長，都沒有空。中小企業會員則説，「中小企業占全台企業 97%，去年經歷一例一休，真的很希望高層能來團拜，聽聽業者的心聲。」
中小企業總會在全台20個縣市有分會，另外還有38個聯誼會組織，等於全台灣有58個服務網絡；林慧瑛表示，全台灣任何中小企業有困難，都可以就近尋求協助。
該會固定在農曆年後舉行新春團拜，席開一百桌，以往每年至少有副總統層級參加，藉吃飯的輕鬆場合與基層民意溝通。唯一的例外是去年，因台南大地震，中小企業總會決定將取消團拜，並將經費捐出。
林慧瑛表示，去年一整年經歷一例一休的風波，對中小企業造成不小影響；「新春團拜全台灣各縣市的理事長都會來，原本希望府院高層能來傾聽並安撫一下民心，結果府院都説沒空，大家都很失望。」
中小企業總會的彰化食品業會員表示，不論是已上路的一例一休，或是討論中的勞保年金改革，負擔最多的就是中小企業。他指出，全台灣有78%就業人口（約875萬人）受僱中小企業；每一家雖然都很小，但加總起來，出的資源比大企業多很多。「政府口頭説重視中小企業，實際上我們感受不到。」
也是會員的中部某家具代工廠表示，新版勞基法的加班彈性變少，導致員工收入縮水。不少人因是家裡唯一經濟來源，在公司不能加班，只好下了班到處打工；「看在做老闆的眼裡很不捨，因為我們也希望照顧好自己的員工。」
下週二（14日）即將舉行八大工商團體的新春聯合團拜，難道不能在那個場合反映？林慧瑛表示，八大團體的聯合團拜， 其餘都是大型製造業或服務業代表，只有極少數的中小企業會員能參加，聲音相對渺小。
中小企業定義為製造業資本額在 8000萬以下或員工未滿200人，服務業為員工100人以下或年營業額不滿1億。根據經濟部中小企業處的2017年數據，全台有138萬家中小企業，占總家數的97.69%。
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