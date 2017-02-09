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央行：物價2月應明顯下滑 若續破2％會有行動

2017-02-09  17:20

〔記者盧冠誠／台北報導〕主計總處昨公布1月CPI（消費者物價指數）年增率達2.25%，創近11個月新高，外界擔憂國內通貨膨脹是否過高，對此，中央銀行今天表示，這主要是受到農曆年的季節性因素影響，2月物價就會明顯下滑。

央行官員指出，1月CPI年增率升為2.25%，主因今年春節落在1月（去年在2月），部分服務費（如保母費、計程車資等）循例加價；若扣除春節循例加價的服務費，則1月CPI年增率降為1.61%，低於去年12月的1.7%。

央行官員表示，由於國內需求和緩，實際產出低於潛在產出，通膨預期溫和，主要機構預測今年CPI年增率平均值為1.18%。

至於一例一休對物價造成的衝擊，央行官員說，主計總處即將公布最新預測，屆時會把該因素考慮進去。

央行官員強調，若未來CPI年增率持續高過國發計畫的2%目標，央行必要時將採行妥適因應措施，例如透過調整準備貨幣，以及公開市場操作等。

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  • 1月CPI（消費者物價指數）年增率達2.25％，中央銀行今天表示，主要是受到農曆年的季節性因素影響，2月物價就會明顯下滑。圖為央行總裁彭淮南。（資料照，記者王藝菘攝）

    1月CPI（消費者物價指數）年增率達2.25％，中央銀行今天表示，主要是受到農曆年的季節性因素影響，2月物價就會明顯下滑。圖為央行總裁彭淮南。（資料照，記者王藝菘攝）

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