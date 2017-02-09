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威潤元月營收 年減27.4％

2017-02-09  16:39

〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）受惠於歐洲與南美地區的業績回穩，2017年1月營收1939萬元，月增873％，年減27.4％。

威潤近期雖因受到歐洲同業削價競爭影響，營運狀況較為低迷，但目前歐洲地區的業績逐漸回穩中。

威潤近年在北美市場的表現出色，看好北美衛星定位監控產品市場的發展，在美國拉斯維加斯CES展示規範商用卡車及巴士駕駛工作時數的電子記錄裝置（ELD）解決方案硬體裝置ATrack AX9，與2017年先趨概念產品ATrack AK11，威潤指出，訂單效應可望帶動未來營收成長。

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  • 威潤（6465）受惠於歐洲與南美地區的業績回穩，2017年1月營收1939萬元，月增873％，年減27.4％。（圖擷取自雅虎股市）

    威潤（6465）受惠於歐洲與南美地區的業績回穩，2017年1月營收1939萬元，月增873％，年減27.4％。（圖擷取自雅虎股市）

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