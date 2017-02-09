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雄獅一月營收15.4億元 創歷年同期新高

2017-02-09  16:27

〔記者王憶紅／台北報導〕 受惠寒假提前以及匯率因素，雄獅（2731）1月營收15.4億元，年增25.6%，營收總額創歷年來同期最高紀錄。

雄獅指出，今年一月成長的主要是，持續發揮精準行銷、分眾市場、差異商品、區隔定價以及全方位品質管理政策；且今年寒假較往年提早，促使親子旅遊提前安排行程，加上東北亞、歐洲等區域的匯率因素，間接刺激國人出國意願，又以東北亞、歐亞非等成長最為明顯，相較於去年同期有近兩位數的成長率。

東北亞仍為國人最喜歡的出境目的地，為了讓旅客也能在國外感受到濃厚年節氣氛，雄獅旅遊創新產品設計，有別於一般團體行程，推出日本「圍爐大團圓系列行程」，規劃在日本九州、北海道、大阪等圍爐行程，一上架就吸引許多民眾報名，創下1月底春節檔期買氣。

對於今年表現，雄獅指出，民眾對於旅遊需求持續不減，2016年國人出境人數屢創新高，累積出境人數突破1400萬人次，雄獅主要營收佔比仍以出境旅遊為最大宗，預估今年仍可持續成長。

就第一季方面，雄獅說，在228、清明假期等多檔連假，加以民眾計畫旅遊概念成形，預估2017年第一季獲利仍有成長動能。

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  • 雄獅（2731）1月營收15.4億元，年增25.6%。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    雄獅（2731）1月營收15.4億元，年增25.6%。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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