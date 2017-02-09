終結連2貶 新台幣收31.046元

新台幣今以31.120元開出，最高31.032元、最低31.120元，終場收31.046元。（資料照）

2017-02-09 16:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天反彈走揚，終場以31.046元兌1美元作收，升值8.2分，結束連續2個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為6.05億美元。

外匯交易員表示，新台幣終結連2貶後，又逐步往31元大關靠攏，預料短線仍將反覆測試「30」字頭價位。

新台幣今以31.120元開出，最高31.032元、最低31.120元，終場收31.046元。