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台紙總經理余美玲：董事會2大議案需董座即刻處理

2017-02-09  15:42

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權爭議愈演愈烈，今日不但董座簡鴻文公開召開記者會，總經理余美玲也再度發出新聞稿，強調除了財報須通過外，董事會另有2件重要議案，需董事長即刻處理。

余美玲指出，依證券交易法第36條第1項第1款規定，公司應於3月底前公告並申報財報，該財報需經會計師查核簽證、董事會通過、及監察人承認。

余美玲表示，除了財報之外，原定1月20日要召開、卻遭董事長取消的董事會，當天預計討論「106年度營業預算」及「105年度財務報告涉及之資產減損及提列存貨呆滯損失」等重大議案，亦延宕至今，急需董事長簡鴻文立即處理。

余美玲強調，根據台紙董事會去年底通過的「106年度董事會開會日期預定表」，今年表定董事會議程為2月10日及3月10日 ，3月預定討論財報案，台紙重申董事會預定日期，呼籲各董事保留時間。

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  • 台紙總經理余美玲。（資料照，記者李靚慧攝）

    台紙總經理余美玲。（資料照，記者李靚慧攝）

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