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證券商遭駭客攻擊勒索 來自越南網站

比特幣示意圖。（路透）

2017-02-09  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕國內證券商近來頻遭駭客攻擊，證交所初步調查顯示，攻擊來源來自越南的網站，證交所董事長施俊吉也提出3項措施進行應對。

綜合媒體報導，證交所表示，雖然初步調查攻擊來自越南網站，但也有可能是駭客隱藏位置或操控殭屍電腦。

此外，各證券商還被勒索6至10個比特幣（1個為市價1萬9000元），數目是隨機提出，與券商規模無關。針對券商遭駭客攻擊勒索，施俊吉提出3項措施因應，為「通報機制更明確」、「由單一窗口發布新聞訊息」、「對DDoS攻擊防護提供技術支援」，證交所相關公會及電信業日後也將不定期開會處理、應變相關問題。

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