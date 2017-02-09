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台紙董座臨時記者會 小股東：簡鴻文快開會

2017-02-09  15:22

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙董事長簡鴻文今日臨時決定召開記者會，昨日赴北檢控告簡鴻文背信的股東羅昌明，也聞訊至記者會現場，意圖當面要求簡鴻文開董事會，使記者會現場緊張氣氛濃厚。

原定下午2時召開的說明會，臨時提前20分鐘舉行，原因在於聽聞有台紙股東意圖至記者會現場當面嗆聲，由於現場媒體人數眾多，簡鴻文還一度要求媒體提供名片、要求關門進行，更言明「若進行中遭遇鬧場、記者會直接停止」。

簡鴻文的說明會短短數分鐘結束，小股東並未趕上，但會後，該名羅姓股東，也在場外高舉「簡鴻文快開會」的標語，再次質疑簡鴻文身為董事長不開董事會的態度。

羅昌明指出，財報有其時限，必須在三月底前上傳證交所，股票才能繼續交易，但簡鴻文目前避不見面、拖過三月底的期限，請問若股票停止交易，股東的損失誰負責？

因為簡鴻文對外界承諾，3月底前財報一定會出，但羅昌明質疑，2月召開董事會，是要通過資產減損的議題，此議案不通過，會計師不會簽證財務報表，不知要如何上傳證交所？

該股東表示，他目前投資的股票就只有台紙，而且投資不是很久，主要看好他有土地資產，是資產股，而且股價便宜，誰知道就遇到這樣的事？

羅昌明表示，他並不會串連其他股東，只是在爭取自身權益，他也向主管機關喊話，主管機關不能漠視一家上市公司，因為經營權的爭執，不出面處理，導致小股東遭受損失。

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  • 台紙董座簡鴻文今召開臨時記者會，小股東趕赴現場要求快開董事會。（記者李靚慧攝）

    台紙董座簡鴻文今召開臨時記者會，小股東趕赴現場要求快開董事會。（記者李靚慧攝）

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標題：台紙董座臨時記者會 小股東：簡鴻文快開會


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