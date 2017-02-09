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辣椒1月營收0.56億元 創22個月新高 年增率70.55％

2017-02-09  15:03

〔記者張慧雯／台北報導〕揮別陰霾！辣椒（4946）今（9）日公布今年1月營收達0.56億元，創下22個月以來的新高，月增率達74.42％、年增率也達70.55％。

2017年1月適逢寒假及農曆春節，又是農曆年前台北國際電玩展帶動整體遊戲熱度，促使各家遊戲業者營收紛紛成長，而其中辣椒營收更創下22個月以來新高，較上月漲幅高達74.42％，年增70.55％。

紅心辣椒表示，1月營收成長主因為寒假期間，遊戲玩家紛紛回流，促使旗下各款遊戲人數皆紛紛成長，包含線上棒球遊戲《全民打棒球Online》、線上籃球遊戲《FreeStyle Online》、《FREESTYLE 2 Online》等，遊戲人數成長約6成至7成；加上農曆春節前推出旗下多款熱門遊戲大型改版，及春節慶祝活動大受玩家好評，在玩家回流、付費意願提高、農曆春節買氣更旺，進而帶動整體營收的成長，包含《全民打棒球Online》、《FreeStyle Online》、《FREESTYLE 2 Online》、《信喵之野望》、《大航海時代Online》、《大航海時代V》等遊戲，皆有7成以上的成長，其中《FREESTYLE 2 Online》、《信喵之野望》更超過100％以上的漲幅。

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  • 辣椒1月營收0.56億元，創22個月新高，董事長鄧潤澤（見圖）繳出亮麗成績單。（記者張慧雯攝）

    辣椒1月營收0.56億元，創22個月新高，董事長鄧潤澤（見圖）繳出亮麗成績單。（記者張慧雯攝）

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