台紙經營權糾紛 董座簡鴻文公開向社會道歉

台紙董事長簡鴻文今日臨時召開記者會，針對台紙近日風波，公開向社會道歉。（記者李靚慧攝）

2017-02-09 14:59

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權糾紛延燒多日，台紙董事長簡鴻文今日臨時召開記者會，除了再次澄清外界傳言，也因近日台紙引發的風風雨雨，公開向外界鞠躬道歉。

簡鴻文除了解釋他經營台紙的原委，強調他家族投資台紙已超過10年，且一直是台紙的主要股東，過去3年，他找了幾個朋友一起經營台紙，由三方共同經營。

簡鴻文坦言，由於目前戴家擁有4席、他只有2席，因此，戴家希望重選董事長，他也在今年元月份，與戴家有多數次協商，希望能取得共識。

針對外界質疑，他身兼多職的多重身分，簡鴻文坦言，他是兆豐金控子公司兆豐證券董事長，目前兆豐金由官股主導，在他回任兆豐證時，已取得財政部同意，會給他一年的時間，將家族事業慢慢轉移。

由於台紙將在今年六月改選，簡鴻文表示，未來的日子，他將遵循法規召集董事會、召開股東會，進行全面改選，讓台紙穩定的經營。

簡鴻文今日也公布自己的月薪為11萬8800元，強調過去三年，他未花過台紙一毛錢的交際費，藉以澄清他年薪三百多萬元的傳言。

日前簡鴻文向投資人保護中心備案，簡鴻文今日也出示投保中心的回函，表示投保中心同意，若台紙股價遭惡意操縱，造成投資人損失，投保中心將進行處理、求償。

簡鴻文強調，他過去三年對公司全心全意投入，未來的改選，也不會對「位置」有任何眷戀，若有任何好的專業經理人，可以將公司經營好，他也是樂觀其成。

簡鴻文承諾，財報一定會在3月31日出爐，他也對近日因外界的各種謠言，造成社會的不安，對社會道歉。