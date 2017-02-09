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崇佑1月營收達0.7億元 將成立台灣分公司擴大接單

2017-02-09  15:06

〔記者張慧雯／台北報導〕中國最大金屬建材廠崇佑-KY（5543）今（9）日公佈年1月合併營收為0.7億元，主要因傳統農曆過年致使工作天數較少，因此較去年同期減少20.8%；不過，崇佑指出，計畫第一季在台灣分公司成立業務部門，目前崇佑-KY訂單能見度保持長達6個月水準，且台灣子公司的成立將有助於加速搶攻兩岸市場商機。

崇佑-KY董事長楊明洲表示，第一季向來為產業傳統淡季，加上1月及2月受農曆過年提前導致工作天數較少，使得第一季成為公司全年營運最淡一季，隨著年後開工產能恢復正常生產水準，三大主力產品開始陸續出貨，有助於公司整體營運回復成長軌道。

展望2017年第一季，崇佑-KY指出，將在傳統淡季中積極擴大接單布局，由於目前中國國家發改委和交通部推動為期3年的交通基礎設施重大工程行動計畫，目標至2018年投資總額將高達人民幣4.7兆元，崇佑-KY在中國過去順利完成包括南京地鐵、大連地鐵等多項相關交通基礎設施的成功案例，預期能夠成為該計畫中的最大受益者。

目前除取得北京地鐵八號線工程的標案外，隨著未來更多政策計畫的出爐，崇佑-KY將憑藉自身在中國工程界累積長達20多年的專業經驗與肯定，持續搶食更高的市場占有率，創造未來營運良好的成長表現。

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  • 崇佑-KY董事長楊明洲看好今年的發展。（記者張慧雯攝）

    崇佑-KY董事長楊明洲看好今年的發展。（記者張慧雯攝）

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