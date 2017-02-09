精測配發股利低於市場預期 董座：需增營運資金

2017-02-09 15:12

〔記者洪友芳／新竹報導〕股后中華精測（6510）去年稅後純益6.05億元，年增46%，賺近二個股本，創獲利新高；董事長李世欽指出，雖然下半年能見度還不清楚，但預估今年景氣趨審慎樂觀，希望精測成長幅度能跟去年差不多，再創新高水準。

精測今下午舉行法說會，展望今年營運，總經理黃水可表示，今年第一季產業市況淡季不淡，上半年營運趨樂觀，10奈米製程的產品將增多，加上16奈米產品，共可達營收比重的6到7成，20奈米比重則會下降，毛利率也會因高階製程增多，仍維持逾5成的水準。

精測規畫斥資20億元興建營運總部，將現增2千張股票，其中15%保留員工認購，其他對外競拍，預計至少可籌到20億元資金建廠，6月底可望動土，以因應到2024年的市場與客戶需求。籌資預計第三季啟動。

對於今年仍維持每股配發8元股利，以昨收盤價計算，現金殖利率僅0.58%，且因股利配發率僅39.92%，低於市場預期的問題，李世欽說明，主要是為了增加營運資金需求，建廠完成還要買設備，投資不小。