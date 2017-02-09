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行動支付很潮 6成6消費者愛用

2017-02-09  15:17

〔記者吳柏緯／台北報導〕行動支付已成國人消費付款的主要方式！資策會產業情報研究所（MIC）調查發現，80.2％的消費者有意願使用行動支付，至於已經是行動支付用戶的人中，更有96.1％有意願繼續使用，而且行動支付載具的使用者也已達消費人口的66.1％。

MIC日前針對2016年國人的消費習慣，進行「行動支付消費者調查分析」發現，去年整體市場對行動支付的偏好度有所提升，越來越多人願意以行動支付取代現金或實體卡付款，用戶從2015年59.4％成長到2016年66.1％。資策會MIC資深產業分析師胡自立指出，消費者除了日常交易的付款功能外，行動支付也能被應用在更多元的生活面向上，根據統計，前3名依序為「帳單繳費」、「轉帳服務」與「消費拆帳」。

隨著行動支付的普及，支援行動支付的商家普遍更獲得消費者青睞，MIC的這份調查顯示，當消費者面臨具有相同商品與服務的店家時，傾向選擇支援行動支付商家的比例有提升趨勢，同時消費者也會因為購物便利，而考慮成為行動支付的使用者。除此之外，有高達56.8％使用行動支付的消費者表示，願意將個人資訊提供給商家參考，以取得優惠或商品推薦等服務。

除了消費便利外，也有不少原因會影響消費者使用行動支付的意願。根據MIC的這份調查顯示，國人考量是否使用行動支付的因素中，著重的仍是安全性因素，其次為「是否有優惠」、「是否普遍、便利」、「系統是否穩定」。

胡自立表示，雖然安全性始終是近年消費者是否使用行動支付的首要考量，但並非業者得以說服消費者使用，或在同業競爭中勝出的唯一關鍵，根據調查結果顯示，國人對於行動支付有更廣泛多元的期待，這也是業者未來吸引消費者可以參考的方向。

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  • 資策會產業情報研究所（MIC）調查發現，有80.2％的消費者有意願使用行動支付。圖為部分地方政府和電子支付廠商合作，可透過行動支付APP繳納路邊停車費。（資料照，記者林欣漢攝）

    資策會產業情報研究所（MIC）調查發現，有80.2％的消費者有意願使用行動支付。圖為部分地方政府和電子支付廠商合作，可透過行動支付APP繳納路邊停車費。（資料照，記者林欣漢攝）

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