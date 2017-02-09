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三大法人買超50億 外資買超41億

台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣50.31億元。（資料照）

2017-02-09  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣50.31億元。

外資今天買超41.76億元，投信買超2.28億元，自營商買超6.27億元。三大法人合計買超50.31億元

台股今天上漲46.93點，收在9590.18點，成交值新台幣1034.46億元。

106年02月09日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,440,574,560 1,288,037,700 152,536,860
自營商（避險） 4,749,195,940 4,274,982,292 474,213,648
投信 1,671,241,680 1,442,453,709 228,787,971
外資及陸資 26,295,033,737 22,119,510,496 4,175,523,241
合計 34,156,045,917 29,124,984,197 5,031,061,720

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