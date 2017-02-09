三大法人買超50億 外資買超41億
2017-02-09 15:11
台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣50.31億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣50.31億元。
外資今天買超41.76億元，投信買超2.28億元，自營商買超6.27億元。三大法人合計買超50.31億元
台股今天上漲46.93點，收在9590.18點，成交值新台幣1034.46億元。
|106年02月09日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,440,574,560
|1,288,037,700
|152,536,860
|自營商（避險）
|4,749,195,940
|4,274,982,292
|474,213,648
|投信
|1,671,241,680
|1,442,453,709
|228,787,971
|外資及陸資
|26,295,033,737
|22,119,510,496
|4,175,523,241
|合計
|34,156,045,917
|29,124,984,197
|5,031,061,720
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