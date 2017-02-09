[即時]大立光衝破新高 大盤收漲 46。93點

大盤收在9590.18點，上漲46.93點，成交量也突破千億，達1034.46億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-02-09 13:59

〔記者羅倩宜／台北報導〕股王大立光（3008）歷經先前盤整後，今日衝破新高，收在4610元；另在造紙、水泥族群加持下，大盤收在9590.18點，上漲46.93點，成交量也突破千億，達1034.46億元。

弱勢美元及道瓊盤整影響，資金往亞洲市場流動，台股今開高走高；另在昨費城半導體指數創新高的加持下，今台積電（2330）小漲0.5元；科技股主流為近日漲勢凌厲的TPK-KY（3673）今日漲停，股價來到80.6元。

光學鏡頭族群更是銳不可擋，股王大立光經過大約1週的盤整，早盤一度攻上4630元，終場收在4610元，大漲140元；距離5千元大關，只有一根漲停板之遙。在大立光帶動下，亞光（3019）、玉晶光（3406）等鏡頭廠也雙雙攻上漲停。

台股目前多頭力道強勁，除美元弱勢、美國科技股走強帶動，台幣升值吸引外資進入也功不可沒，台幣今日截至午盤走升8分，報31.04兌1美元，升幅居亞幣之冠，日幣及人民幣今均貶值，韓元約在平盤。法人表示，蘋果股價逼近新高，若持續上漲，將可帶動台股另一波漲勢，距離萬點大關已不遠。