快訊震撼新莊 賣翻了！
台股收盤上漲46.93點 報9590.18點
2017-02-09 13:34
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲46.93點，漲幅0.49％，報9590.18點，成交金額為1034.46億元。
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