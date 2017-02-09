嚴凱泰宣示：裕隆加強耕耘中國市場

裕隆集團董事長嚴凱泰期許同仁深耕中國市場。（資料照，記者楊雅民攝）

2017-02-09 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣汽車製造龍頭裕隆集團，8日在董事長嚴凱泰的主持下舉行開工團拜。嚴凱泰在致詞時表示，台灣汽車市場已經飽和，他期許同仁拓展兩岸市場，尤其中國「是一個非常非常重要的點」。

綜合媒體報導，嚴凱泰昨天表示，台灣汽車產業已是飽和市場，他期許同仁繼續穩固市佔率，無論中華汽車的團隊還是裕隆汽車的團隊，都要努力加強研發，繼續穩固市占率，更要深耕中國市場。

嚴凱泰強調，中國每年需求2800萬台汽車，是全世界最大的市場，不管是紅海還是藍海，都是非常非常重要的點，裕隆集團絕對不能放棄，要加強耕耘。