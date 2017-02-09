美國成衣零售業復甦 聚陽今年目標新增產線10％

2017-02-09 12:36

〔記者陳柔蓁／台北報導〕春江水暖鴨先知，紡織產業回神，成衣廠計劃擴產！成衣大廠聚陽（1477）董事長周理平指出，美國零售業的成衣部分已經有復甦跡象，將新增10％的產線、資本支出800萬美元，力拼營運在第二季穩定、第三季成長，並正評估赴美設廠。

聚陽的美國客戶對營收占比8成，周理平觀察，去年北美耶誕銷售情況佳，因各服飾通路導致降價衝量，今年應該會延續此策略，對聚陽今年出貨量增幅上看1成，所以產線將增加10％。增加產區在印尼與南、北越，中國、柬埔寨與菲律賓區產量則是持平，初步規劃增加50、60條產線，資本支出800萬美元，以去年出貨量1210萬打計，今年將破1300萬打。未來拉高運動休閒與戶外服飾對營收占比，讓產品均價緩步增加。去年聚陽產品結構：流行盤78％、運動盤20％、去年起增加的戶外服飾1％、制服1％。

聚陽持續進行產區調配，繼今年初清算中國揚州廠後，將計劃關閉成本高漲的印尼雅加達廠，把該區產能將移至印尼三寶瓏地區；並正評估赴美設廠計劃，但美國的缺點是供應鏈不完整。

聚陽今年一月營收為18.06億元，年減22.89％，主因是農曆新年假期在一月讓工作天數少、以及台幣升值近一美元導致。外資指出北美品牌與通路的庫存打銷到今年第三季，周理平指出，美國成衣零售業庫存水位確實有降低跡象，樂觀看待今年出貨量增加、產品均價小幅上昇，聚陽的營運狀況能夠緩步升溫。

觀察聚陽的拉貨狀況，第一季進單率9成、第二季的大單滿足4成；對於服飾的品牌客戶下訂狀況，容易受到外在經濟環境影響，財會管理處副總溫玉岑指出，聚陽以水平擴展產品線與對價格讓步因應，首要確保穩住產能利用率；像是為GAP不僅做平價T恤，也擴增到運動休閒服飾線。

周理平對於聚陽的創新研發能力相當有信心，正與台灣電子廠共同開發可用於運動與醫療的智慧衣，另預計今年5月引進自動化模板機，待在台北總部試行順利，將推行到世界各產區。