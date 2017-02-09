開高走高 新台幣中午暫收31.043元

新台匯率今天反彈，中午暫以31.043元兌1美元作收，升值8.5分。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-09 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕連貶2天的新台幣匯率，今天展開反彈格局，開高走高並重新往31元大關靠攏，中午暫以31.043元兌1美元作收，升值8.5分，台北外匯經紀公司成交量為3.72億美元。

外匯交易員表示，主要亞洲貨幣多呈彈升走勢，成為帶動新台幣走揚主因，但銀行間操作相對保守，導致量能萎縮，而上午匯價波動區間多在31.04元至31.1元。

外匯交易員指出，後續資金流向，以及亞幣強弱，仍是牽引新台幣升貶的關鍵，預料短線還會來回測試31元大關。