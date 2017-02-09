去年北台灣新建案銷售率跌破3成 創歷史最差

2017-02-09 11:57

〔記者徐義平／台北報導〕去年北台灣新建案銷售率不到3成，創歷史新低。根據《住展》雜誌統計，2016年北台灣新建案可售戶數約4.2萬餘戶，全年僅賣掉1.2萬餘戶，還有將近3萬戶餘屋待售，年平均銷率綠僅28.8%，竟不到3成，創歷史最差銷售紀錄。

根據《住展》雜誌統計，2016年北台灣新成屋、預售屋案總規劃戶數為6萬7682戶，扣除地主戶、股東戶等分回戶與保留戶，釋出至市場的可售戶數為4萬2076戶；經年度盤點結算後，全年共賣掉1萬2116戶，全年餘屋還有2萬9960戶，年度平均銷售率約為28.8％。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，2016年新建案平均銷售率僅剩約29％，較2015年再降約3％，不僅是統計以來首度跌破3成，更創下歷史新低紀錄，主因是於房價持續修正，市場「追漲不追跌」，加上購屋民眾「急跌抄底，緩跌觀望」的購屋特性，在這波房市修正期間表露無遺。

至於，去年年北台灣新成屋、預售屋案總可售戶數，相較2015年減少3672戶，年減幅約8.03％。若與2014、2015年二個年度減幅相比，2016年衰減幅度已明顯縮小。

在北台灣各縣市中，去年可售戶數增加最多的是新北市，達到1萬5490戶，其次是桃園市的1萬2500戶，新竹縣以3839戶居第三。至於台北市的新增供給量依然很少，去年僅釋出3589戶，連續二年新增戶數都僅有3千多戶。何世昌表示，北市素地少、都更效率慢，新建房屋供給不足的問題仍舊嚴重，目前因市場信心疲弱而抑制需求，未來若買氣回升，新房屋短缺的問題就會浮上檯面。