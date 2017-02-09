橘子支攜手桃園市府 開通停車智慧行動繳費服務

2017-02-09 11:51

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）旗下第三方支付「橘子支」，攜手桃園市政府交通局，共同開通桃園市停車智慧行動繳費服務，預計為逾兩百萬桃園市民提供包括汽車、機車及拖車全新的智慧行動繳費管道，以約定車號或掃描停車單繳費取代傳統付費方式。

除桃園外，橘子支也指出，新竹、花蓮地區停車繳費服務也將上線，搶攻開車族的行動指尖商機，預計桃、竹、花三縣市將一舉開通1萬5000個據點，2017年橘子支更將趁勢追擊，全力拓展線上線下支付應用通路。

展望新年度的通路佈局，除了持續鞏固遊戲玩家族群，也將逐步進攻小資上班族群，橘子支營運長唐蜀茜就表示，今年橘子支將加速民生消費拓點，更全面性地拓展服務應用範圍，希望能成為大眾心目中最優質的玩樂錢包，帶動台灣行動支付市場蓬勃發展。