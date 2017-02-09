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張忠謀若交棒 周刊：台積電市值恐蒸發4300億

台積電董事長張忠謀。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-09  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕年假期間台積電董事長張忠謀驚傳在夏威夷跌倒，事後雖無礙，但接班人的議題再度浮上檯面。據周刊報導，外資分析師估計，若是張忠謀一旦交棒，台積電市值恐蒸發4300億，台股大盤將跌約140點。

根據《商業周刊》報導，一名外資分析師表示，多數投資人對台積電的風險明顯的共識「就是張忠謀交棒或退休。」雖然張忠謀交棒需要與大環境一起評估，但外資分析師和資深操盤人依照台積電過去5年股價淨值比估算，張忠謀交棒後，短期內可能會出現非理性的賣壓，估計股價將跌約16元，影響台積電市值4300億元。

台積電佔台股總市值比重高達17％，超過第2名3倍多，台積電股價只要每跌1％，台股加權指數就將跌16點，也就是說台積電蒸發的4300億，台股加權指數將跌138點。

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標題：張忠謀若交棒 周刊：台積電市值恐蒸發4300億


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