蘋果新平板開始出貨 瑞儀1月中小尺寸出貨重返百萬片

2017-02-09 11:30

〔記者陳梅英／台北報導〕據傳蘋果低價版9.7寸iPad於去年12月底開始出貨，加上iPhone 7回補庫存，背光模組廠瑞儀（6176）1月中小尺寸出貨重返百萬片，1月營收42.01億元，月衰退幅度僅約1成，年減7.2％，預期在平板新產品出貨以及非蘋客戶訂單挹注下，將減緩首季淡季效應衝擊。

瑞儀1月中小尺寸行動裝置背光模組出貨量1075.7萬片，月增9.3％；筆記型電腦及監視器用的IT背光模組出貨量297.6萬片，月減11％；電視用背光模組出貨量4.9萬片，月減23.4％，合計背光模組出貨量1480.7萬片，月增4％。

瑞儀去年前三季營收320.55億元，稅後盈餘20.77億元，年增率21.89％，每股盈餘約4.47元，第四季營收141.79億元，季增率達33％，法人推估，單季每股盈餘將達2元以上，全年每股盈餘挑戰6.5元。

外界關心蘋果iPhone 8將首度搭載OLED面板，將衝擊瑞儀背光模組業務，但因OLED產能不足，目前僅三星能供應，初期只會有一款旗艦機種搭載，另外的新款仍採LTPS面板，瑞儀還是主要背光模組供應商，加上今年有非蘋客戶手機訂單加入，首季還有頻果新款iPad陸續出貨，瑞儀對今年營運仍不看淡。