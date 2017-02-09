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薪資所得扣除改行雙軌制 最遲2020年申報適用 震撼新莊 賣翻了！
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抗稅成功！ 名模林若亞這麼說...

司法院大法官會議昨認定，林若亞補稅案違憲。（資料照）

2017-02-09  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕凱渥名模林若亞補稅案，司法院大法官會議昨認定違憲，林若亞抗稅成功。今早她在臉書粉專感謝法官、律師的協助，「讓勞工稅法打破界限，希望之後儘速修法貫徹租稅公平原則，讓相關配套更加完善平等！」

林若亞因不滿財政部北區國稅局，不讓她扣除工作時必要支出，提起行政訴訟，當時承審法官錢建榮替她聲請釋憲。司法院大法官會議昨做出釋字第745號解釋，認定認定國稅局不准薪資所得者列舉扣除的法令違憲，要求主管機關須在2年內檢討修正。

抗稅成功的林若亞，在粉專「林若亞的小小天地」感嘆表示，「11年了，現今市場生態多元發展變遷速異，已與舊制環境大不相同」，也感謝法官、律師的協助，打破勞工稅法界限，盼未來能盡速修法，「貫徹租稅公平原則，讓相關配套更加完善平等」。

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  • 林若亞今在臉書粉專分享抗稅成功感想。（圖擷取自「林若亞的小小天地」臉書粉絲專頁）

    林若亞今在臉書粉專分享抗稅成功感想。（圖擷取自「林若亞的小小天地」臉書粉絲專頁）

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