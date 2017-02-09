元晶290W模組率先通過國家檢測 可望挹注今年營收

2017-02-09 10:03

〔記者張慧雯／台北報導〕元晶（6443）今（9）日宣布，290W模組領先同業，率先通過經濟部標準檢驗局檢測，在國內模組市場拔得頭籌，今年國內太陽能電廠業者只要採用此種經濟部標準檢驗局檢測通過的高效模組，售電價格即可增加6％。

元晶指出，這款290W模組為國內首家，也是目前唯一一款通過檢測的模組，在售電價格增加6％的政策利多加持下，預估將在國內市場熱銷，對公司營收將有正面影響。