| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

股后精測擬配發股利8元 低於市場預期 今開盤下跌

2017-02-09  09:53

〔記者洪友芳／新竹報導〕股后中華精測（6510）昨公布去年財報，稅後純益6.05億元，年增46％，每股盈餘20.04元，董事會決議擬配發每股現金股利8元，以昨收盤價計算，現金殖利率僅0.58％，且因股利配發率僅39.92％，低於市場預期，今股價開低走低，早盤觸及1355元，較昨收盤價1385元下跌30元。

精測去年合併營收約25.95億元，合併毛利率52.2％，稅後盈餘6.05億元，每股稅後獲利20.04元。與去年同期2015年全年相較，營收增加50％，毛利率增加0.6％，稅後盈餘增加46％，每股盈餘則增加5.28元。

精測第四季合併營收約6.77億元，合併毛利率51.2％，稅後盈餘1.38億元，每股盈餘4.5元。與前期的2016年第三季相較，營收減少12％，毛利率減少3.9個百分點，稅後盈餘減少31.8％，每股盈餘減少2.10元。與去年2015年第四季相較，營收增加38％，毛利率增加0.6％，稅後盈餘增加19％，每股盈餘增加0.34元。

廣告
  • 股后中華精測（6510）董事會決議擬配發每股現金股利8元，低於市場預期，今股價開低走低。（資料照，記者羅沛德攝）

    股后中華精測（6510）董事會決議擬配發每股現金股利8元，低於市場預期，今股價開低走低。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華精測 現金股利 股后
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：股后精測擬配發股利8元 低於市場預期 今開盤下跌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.