股后精測擬配發股利8元 低於市場預期 今開盤下跌

2017-02-09 09:53

〔記者洪友芳／新竹報導〕股后中華精測（6510）昨公布去年財報，稅後純益6.05億元，年增46％，每股盈餘20.04元，董事會決議擬配發每股現金股利8元，以昨收盤價計算，現金殖利率僅0.58％，且因股利配發率僅39.92％，低於市場預期，今股價開低走低，早盤觸及1355元，較昨收盤價1385元下跌30元。

精測去年合併營收約25.95億元，合併毛利率52.2％，稅後盈餘6.05億元，每股稅後獲利20.04元。與去年同期2015年全年相較，營收增加50％，毛利率增加0.6％，稅後盈餘增加46％，每股盈餘則增加5.28元。

精測第四季合併營收約6.77億元，合併毛利率51.2％，稅後盈餘1.38億元，每股盈餘4.5元。與前期的2016年第三季相較，營收減少12％，毛利率減少3.9個百分點，稅後盈餘減少31.8％，每股盈餘減少2.10元。與去年2015年第四季相較，營收增加38％，毛利率增加0.6％，稅後盈餘增加19％，每股盈餘增加0.34元。