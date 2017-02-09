2/9重要財經新聞一覽
自由時報財經︰薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
大法官七四五號釋憲案，認為薪資所得只能定額扣除、不能列報必要費用屬違憲。對此，財政部表示，大法官已做成解釋，行政機關須遵守，將參考國外作法，進行檢討，但「必要費用」認定困難，稽徵成本及訟源恐怕增加；而且，一般受薪階級可列報費用應該不多，可能無法超過現行薪扣額十二．八萬元，主要是高所得者受惠。
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蘋果日報財經︰送川普大禮 夏普面板廠拼年中動工
鴻海（2317）董事長郭台銘2周前證實的美國面板廠投資案，如今看來將加速實施。夏普高層昨透露，本案最快上半年動工、3年後投產，且將在日本首相安倍晉三明會見美國總統川普時提出，是未來10年日本企業對美國1500億美元（約4.7兆元台幣）龐大投資方案的重要一環。
工商時報財經︰中信金元月好匯賺
匯率操作、財管手續費收入、備抵呆帳回沖加上彩券銷售旺大四動能加持，中信金控1月獲利報喜，單月稅後盈餘48.41億元，創下中信金成立以來歷年1月新高；若扣除104年12月時因購買東京之星產生廉價購買利益的一次性獲利因素（當月中信金稅後獲利68.26億元），更創下中信金歷年單月最高獲利水準。
中國時報財經︰薪資扣除額12.8萬 一刀切違憲
名模林若亞11年前申報所得稅時，將治裝費以執行業務所得列舉必要費用扣除，遭國稅局以她領經紀公司薪水，屬薪資所得，不得列舉。林打官司討公道，法官認為有爭議聲請釋憲。大法官昨作出745號解釋，認定國稅局不允許薪資所得者，比照執行業務者列舉扣除作法違憲。
經濟日報財經︰賦稅正義 扣額設限違憲
司法院大法官會議昨（8）日作成釋字745號解釋，宣告薪資所得只能定額扣除違憲，要求財政部等主管機關應於二年內檢討修法。財政部昨晚表示，會遵照大法官解釋要求，檢討修法。
星島日報財經︰傳債券通將出台 港交所應聲炒上
市場盛傳「債券通」以至「ETF通」即將出台，投資者憧憬這些加強中港證券市場互聯互通的新措施，將刺激大市交投，對證券業有利，港交所（388）應聲炒上，股價抽升4.7%，多隻證券商股亦落鑊炒上。隨著港股整體氣氛改善，恒生指數收復早段失地，並升至逾3個月高位，收市報23485點，升153點，國企指數更升至近5個月高位。
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