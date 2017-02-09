中嘉案三度破局 本土業者砍價買？

2017-02-09 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕遠傳電信透過購認公司債方式，攜美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPE Asia）策略聯盟，間接併購中嘉案，在昨天宣布破局，安博凱基金與摩根士丹利亞洲私募基金共同決議啟動撤件相關程序，中嘉案第三度破局；現在傳出本土業者趁機砍價接手。

之前就有傳聞大豐有線攜手龍巖集團，有興趣購買中嘉，根據《經濟日報》報導，大豐與龍巖團隊已經出價，開價在500億到560億元之間，不過這價位與安博凱當初投資中嘉的價位接近，因此雙方都還在議價中。另外也傳出摩根士丹利亞洲私募基金將另尋遠傳以外的其他夥伴，再提出收購案。

遠傳無法入主中嘉，這是繼旺旺中時、頂新後，中嘉案第三次破局，據傳這讓股東安博凱基金將對新買家設定高門檻，《工商時報》報導，未來買家若無保證可以在政府審查過程過關，一律不給予出價。