北市去年出售房屋財交所得標準 近10年來首調降

台北市一般住宅售屋所得計算標準由房屋評定現值的42％降至41％，高級住宅則由48％降為46％，為近10多年來少見。圖為三峽北大安置住宅農曆春節前已完工，最快6月開放入住。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-09 09:17

［記者吳佳蓉／台北報導］2016年個人出售房屋財產交易所得標準昨出爐！財政部賦稅署表示，由於去年房市反轉、部分區域房價下跌，台北市一般住宅售屋所得計算標準由房屋評定現值的42％降至41％，高級住宅則由48％降為46％，為近10多年來少見的調降情形。

此外，新北市13個行政區、桃園市及台南市兩個行政區、澎湖縣馬公市、屏東縣東港鎮、恆春鎮及內埔鄉，售屋所得標準都調降，大多調降1個百分點，但新北市淡水區、五股區以及桃園市平鎮區、龜山區調降2個百分點，分別從21％降為20％、19％降為17％。

賦稅署表示，售屋所得標準適用對象為「非適用房地合一新制」、「無法提供賣價及成本價格證明」的交易案件，因無法掌握實際賣價及成本，改以房屋評定現值的一定比率設算所得課稅；售屋所得標準每年都會視房價情形調整，過去全國各行政區標準有升有降，但台北市去年調降標準，是近10多年來罕見情形。

自2004年以來，由於房價逐步走高，台北市售屋所得標準一路從21％調升至2015年的42％，並增設「高級住宅」標準48％；但去年房市反轉，因此調降售屋所得計算標準。

至於僅有實際賣價、無原始取得成本且屬「高價住宅」，則維持前年計算標準，以實際成交金額乘上固定「房地比」（房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額的比率），計算房屋部分收入後，乘以15％計算。「高價住宅」定義參考中央銀行認定標準，北市房地成交金額7000萬元以上、新北6000萬元以上、其餘地區4000萬元以上。

賦稅署表示，2016年售屋所得計算標準適用去年出售、今年五月申報的案件，但不包括2014年1月2日之後取得、持有兩年內就出售的案件，這類案件須適用房地合一新制，於所有權移轉登記日之次日起30日內申報。