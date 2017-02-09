承接BOT案被指有內情 廠商：故宮南院內鬥

故宮博物院南部院區活動。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-02-09 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕樺福集團承接故宮南院BOT案，因更換聯貸銀行，遭到質疑有人謀不臧，跳出來自清，還把茅頭指向「故宮南院內鬥，讓民間廠商受害」。

《工商時報》報導，樺福集團子公司樺璽承接故宮南院BOT案，並申請變更聯貸銀行，從安泰銀跳槽到土地銀行，其他設定抵押條件不變，不過，故宮遲不核定這項申請案，因而遭懷疑，是否有其他內情。

樺福直指是故宮違約，並把茅頭指向「有心人」的「故意醜化、破壞」，準備提告。

樺福還指出，嘉義故宮南院試營運逾一年，觀展人數破150萬人次，是原預估初期一年40萬人次的近4倍，顯見效益。