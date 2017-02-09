響應川普政策 英特爾將投資70億美元
2017-02-09 05:00
〔中央社〕電腦晶片公司英特爾公司（Intel Corp.）執行長科再奇（Brian Krzanich）今天在拜訪美國總統川普時說，將投資亞利桑那州一家半導體工廠70億美元。
路透社報導，科再奇在白宮橢圓形辦公室說，這家工廠在顛峰時期將雇用3000人。
英特爾是全球半導體業巨擘，主要生產微處理器、晶片組等電腦相關零組件。
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