投資人注意力轉回基本面 歐股上揚
2017-02-09 03:00
〔中央社〕由於房地產公司和其他企業收益亮麗，歐洲除德國以外主要股市連續第2天上揚。
道瓊歐洲600指數漲1.20點或0.33%，報363.94點。
英國股市FTSE 100指數漲2.60點或0.04%，報7188.82點。
法國股市CAC 40指數漲12.13點或0.26%，報4766.60點。
德國股市DAX指數跌6.06點或0.05%，報11543.38點。
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