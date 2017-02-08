大福彩、今彩539頭獎摃龜！大福獎開出1注
2017-02-08 22:21
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月8日）開獎的第106000011期大福彩頭獎摃龜，大福獎開出1注，可得獎金5百萬元；第106000033期今彩539頭獎摃龜。
第106000011期大福彩中獎號碼為：「15、21、24、28、32、33、36，特別號10」，頭獎摃龜；貳獎2注獲得，可得25萬元；參獎共86注獲得，每注可得4000元；肆獎共1886注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4045注獲得，每注可得200元；大福獎1注中獎，可得5百萬元；小福獎共12注獲得，每注可得10萬元。
第106000033期今彩539中獎號碼為「06、08、24、38、39」頭獎摃龜；貳獎共230注獲得，每注可得2萬元；參獎共7917注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬9085注獲得，每注可得50元。
第106000033期39樂合彩中獎號碼為「06、08、24、38、39」，四合共4注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9204注中獎，每注可得1125元。
第106000033期3星彩中獎號碼為「049」，正彩共28注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000033期4星彩中獎號碼為「7477」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌
- 承襲阿嬤古法 吳玟穎為孫做手工皂
- 他們眼中的林美珠... 當部長「綽綽有餘」
- 南部空氣糟透了 環團要求環保署南遷感受空污的嚴重
- 嗆「你家就別火燒厝」義消 拒收機車男
- 專人替土豪哥洗8XL內褲！ 所方特製鋼鐵馬桶給他...
- AIT處長訪佛光山靈修過夜 「淨化心靈並獲得開悟」
- 李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- NBA》羅利804發3分彈 躍居暴龍首位
- 鐵鍬刺進心臟 男子拔出後竟止血
- 撇尪伴張景嵐遊巴黎 陳艾琳解放美背
- 「盼為學生做些事」 志工夫妻檔創作反毒花燈
- 《林初埤木棉花開了》花季人潮恐爆量 地方促加強疏運
- 11校客語競賽獲獎 鄭文燦表揚並誓言讓客語學習向下扎根
- 竹縣客語開課率低？教育處：國小已列必修本土語言
- 提升競爭力 中市將助中小視障按摩院清理環境
- 台灣燈會虎尾主燈區試營運 白天夜晚都美麗（圖輯）
- 猜對了嗎？田馥甄合唱《美女與野獸》 小鮮肉是他
- 自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！
- 老嫗冷天失憶迷途 暖警披衣禦寒助返家
- 選舉發黑函批不倫 國民黨副秘書長張雅屏二審判刑
- 網球》網協公佈801萬補助帳目 回應謝淑薇質疑
- 聖母廟元宵高空煙火秀 18吋炮管煙火可達350米高
- 宜縣長交接 吳澤成︰不會有看守期
- 曹啟鴻被爆與秘書同住 農委會：依法改職員宿舍
- 太空梭爆炸奪7命 「倖存」足球31年後終上太空
- 鹽水「瘋」炮 200座炮城10日開炸
- 劉德華墜馬20天 最新傷勢復原情況曝光
- 柯文哲問參與式預算 工作人員神回：市長很凶！
- 藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很...
- 新竹工業區捷徑小路壅塞 湖口爭取拓寬
- 春旱來襲限水警報 經長：已討論北水南送
- 《職場內心話》小心職場大頭症
- 外交部「出國登錄」資訊遭駭 萬筆個資恐遭竊
- 《謠言終結站》汽水洗頭髮 不會更柔彈
- 「活雞擠在死雞旁下蛋」 加州雞農面臨牢獄之災
- 中職》統一獅與創世合作 邀請球迷一同關懷植物人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大福彩、今彩539頭獎摃龜！大福獎開出1注
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分