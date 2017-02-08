大福彩、今彩539頭獎摃龜！大福獎開出1注

2017-02-08 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月8日）開獎的第106000011期大福彩頭獎摃龜，大福獎開出1注，可得獎金5百萬元；第106000033期今彩539頭獎摃龜。

第106000011期大福彩中獎號碼為：「15、21、24、28、32、33、36，特別號10」，頭獎摃龜；貳獎2注獲得，可得25萬元；參獎共86注獲得，每注可得4000元；肆獎共1886注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4045注獲得，每注可得200元；大福獎1注中獎，可得5百萬元；小福獎共12注獲得，每注可得10萬元。

第106000033期今彩539中獎號碼為「06、08、24、38、39」頭獎摃龜；貳獎共230注獲得，每注可得2萬元；參獎共7917注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬9085注獲得，每注可得50元。

第106000033期39樂合彩中獎號碼為「06、08、24、38、39」，四合共4注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9204注中獎，每注可得1125元。

第106000033期3星彩中獎號碼為「049」，正彩共28注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000033期4星彩中獎號碼為「7477」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」