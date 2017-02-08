慧洋1月營收9.07億元 獲利近200萬元

2017-02-08 21:02

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）1月合併營收為9.07億元，較年增0.26%，單月稅前淨利191.5萬元。

就今年表現，慧洋指出，散裝航運市況有谷底復甦跡象，全球對鐵礦砂、鋼材、紙漿、穀物、煤等原物料需求仍然殷切，國際運價有機會穩步走揚。

慧洋是國內船舶數最多的散裝航運業者，由於營運以租賃為主，占營收比重超過九成，且皆為長約，因此不管波羅的海綜合指數（BDI）在過去一年大漲逾倍、或自今年以來回檔約二成，對公司短期營運的衝擊都不大。

慧洋說，目前船隊平均船齡約六年，過去不畏全球航運市場景氣低迷，逆勢擴充船隊規模，同時淘汰耗油船隻，不但提升整體船隊競爭力，且因折舊費用相對便宜，獲利的損益平衡點遠較產業平均為低，亦成為慧洋的主要競爭優勢之一。