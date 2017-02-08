雲品1月營收1.58億元 創歷史新高
〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）1月合併營收1.58億元，年增14.14％，創歷史新高記錄。
雲品表示，1月營收續站高檔水準，除受惠正值尾牙、春酒等企業宴會需求暢旺、以及農曆新年消費旺季，帶動餐飲事業營收較去年同期成長7%，另一方面，受惠春節國人旅遊假期需求，日月潭雲品酒店1月住房率與平均房價均分別達80%、9,818元，帶動雲品住宿收入較去年同期大幅成長33.31%，是整體營運改寫歷年新高之重要關鍵。
根據台灣交通部觀光局統計資料，日月潭雲品溫泉酒店首次奪下2016全年全台風景區觀光旅館營收總排名第一名之殊榮，由於日月潭雲品溫泉酒店為自有土地經營，豐盛溫泉資源並結合日月潭山光水色，不但2016年整體平均住房率達78.20%與平均房價7,909元皆遠優於業界整體平均，凸顯消費者對雲品國際在行銷宣傳、服務品質及口碑之高度肯定。
雲品指出，2016年雲品溫泉酒店散客住宿佔比已突破55%，為持續優化住宿客群結構，仍持續積極推動官方網站與其他知名TripAdvisor、Booking.com、Agoda等旅遊訂房網路平台之優惠組合方案，去年官方網站與旅遊訂房網路平台訂單佔比已較前年同期的12%明顯攀升至22%，在農曆春節假期期間，日月潭雲品溫泉酒店住房率更是幾近全滿。
展望2017年第一季，雲品表示，審慎樂觀，近期桃園機場捷運即將於第一季正式通車，由於旗下館外餐飲新莊頤品大飯店、品花苑臨近桃園機場捷運線的A3新北產業園區站，看好通車後將帶動周遭客群之增加，增添更佳銷售表現。除此之外，目前正值日月潭櫻花賞花期間、西洋情人節消費旺季以及看好228連續假期帶動下，雲品溫泉酒店亦推出「情人花宴」促銷活動以搶佔消費商機，可望帶動雲品溫泉酒店保持高住房率水準，並對未來整體營運明顯之挹注。
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標題：雲品1月營收1.58億元 創歷史新高
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