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遠傳買中嘉破局 投審會：尚未收到撤件

2017-02-08  20:05

〔記者黃佩君／台北報導〕遠傳購買中嘉今宣布破局，中嘉網路大股東安博凱出售股權給摩根士丹利的交易案，今宣布將啟動撤件相關程序。經濟部投審會表示，目前尚未收到撤件申請，未來收到後將轉知NCC，不需再進行後續收購相關公聽過程，並依正常撤件程序處理。

遠傳前年7月表示將以171億元台幣間接入主中嘉網路，形式為購買美國摩根史坦利亞洲私募基金（MSPE Asia）所管理基金為本案所設之子公司發行的公司債，引發外界對遠傳以「以債作股」手法規避黨政軍條款批評。然而包括NCC、公平會均陸續在前年底及去年1月底以附帶決議方式通過本案。

NCC新任主委詹婷怡上任後，去年9月初發文投審會，表示NCC將維持之前通過中嘉案決定，不進行重審，並請投審會繼續審議此案。此舉導致外界批評，包括時代力量立委黃國昌抨擊NCC把關不力。

投審會去年9月底正式召開會議審理中嘉案，決議退回NCC重新審查。投審會執秘張銘斌當時表示，投審委員在審查此案資金結構後，認為遠傳仍是投資架構中的最主要出資者，有以債作股實質控制中嘉的情況；委員認定遠傳投資規劃有脫法行為，恐規避黨政軍不得投資媒體的限制，認為仍必須由主管機關NCC重新審理，調查是否有規避黨政軍條款可能。

投審會也表示，當初NCC及公平會決議中有許多附帶條件，隱含遠傳實質控制的情況確有可能發生，若發生即恐出現當初處分失效的情況，因此審查委員產生合理懷疑，對此案難以形成通過共識。

在投審會決議退回NCC後，NCC也表示會根據投審會會議結論、函覆意見及蒐集調查事證資料，依法嚴格審查，後本案即進入行政程序，NCC表示中嘉案須在本月6日前補足中譯文件，10日前召開公聽會；而公聽會尚未召開，本案即踩煞車。

投審會表示，目前尚未收到撤件申請，未來收到後將轉知NCC，不需再進行後續收購相關公聽過程，並依正常撤件程序處理。

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  • 投審會執行秘書張銘斌。（資料照，記者王敏為攝）

    投審會執行秘書張銘斌。（資料照，記者王敏為攝）

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