遠傳中嘉案破局 中嘉3嫁不成
2017-02-08 19:28
〔記者王憶紅／台北報導〕中嘉啟動撤件機制，遠傳購買中嘉案也正式宣布破局，而這次破局，也讓中嘉3嫁不成。
除遠傳外，曾經與中嘉簽訂交易的買主還有旺旺中時、頂新集團。
旺旺中時媒體集團2011年向國家通訊傳播委員會（NCC）提出併購中嘉網路，因市場質疑媒體集中化與新聞壟斷風聲不斷下，NCC於2012年7月25日審議後宣布有條件通過，除旺中寬頻提出經營中嘉的25項承諾外，另包括NCC要求履行的3項附停止條件。
2013年2月，國家通訊傳播委員會認定旺旺中時集團併購中嘉案的3項停止條件尚未成就，故不予通過。
中嘉初嫁不成後，2014年8月頂新接手迎娶中嘉，但在頂新油品案引發的「滅頂」越來越烈下，頂新到手的中嘉，在2015年也無疾而終。
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