遠傳中嘉案破局 遠傳：遺憾
2017-02-08 19:21
〔記者王憶紅／台北報導〕中嘉避免因交易審查過程延宕營運規畫及發展，與股東安博凱基金與美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）共同決議啟動撤件的相關程序。對此，遠傳表示，遺憾。
遠傳指出，中嘉案是近年來最大的美系外資投資案件，先前已經經過公平會及NCC審查通過，然歷經政黨更迭，外界傳言又屢屢影響本案進行，目前結果，實非原先所預期。我們期待台灣政府未來可以提供一個更透明及可預測的外資投資環境。
遠傳身為通訊業者，將持續佈局數位匯流發展，除了持續與中嘉維持業務合作夥伴關係外，未來也將積極透過合作方式，與所有內容頻道業者、有線電視、OTT業者，及相關上下游產業鏈深化夥伴關係，並以最先進之技術，全力推動數位服務及智慧家庭等業務。同時遠傳也將持續領先業界，積極投入資源於5G相關建設，透過網速提升及各項創新應用研發，致力於成為消費者最親近的數位生活品牌。
遠傳指出，很遺憾黨政軍條款此一不合時宜之法律限制，使股票公開發行公司均無法投資有線電視系統。前有富邦改採私人出資取得凱擘，現有鴻海以個人出資至新加坡取得台灣寬頻，此皆係規避黨政軍之調整方法。呼籲政府執法應有一致性，並能儘速調整此項限制，使有線電視能以健康體質去達成帶動相關產業蓬勃發展與新政府數位經濟的目標。
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