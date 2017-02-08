遠傳購買中嘉案破局 中嘉決撤件

遠傳購買中嘉案破局。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-02-08 19:15

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳購買中嘉案破局。中嘉指出，避免因交易審查過程延宕營運規畫及發展，或辜負旗下有線電視系統百餘萬用戶享有更佳視訊品質之期盼，基於上開考量，股東安博凱基金與美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）共同決議，啟動撤件的相關程序。

中嘉指出，本公司股東安博凱基金與美商摩根士丹利亞洲私募基金旗下公司荷蘭商NHPEA Chrome Holding B.V.於民國104年間就本公司股權交易案定有協議，並向各主管機關提出申請在案。在審議過程中雖已獲得公平會及國家通訊傳播委員會核准的行政處分，但因各方意見及相關不實傳言也對本公司造成負面影響，尤其是面對數位科技瞬息萬變的產業，商機稍縱即逝，為避免因交易審查過程延宕本公司之營運規畫及發展，或辜負了本公司旗下有線電視系統百餘萬用戶享有更佳視訊品質之期盼，基於上開考量，本公司股東安博凱基金與美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）共同決議，啟動撤件的相關程序 。

中嘉指出，未來本公司面對數位匯流時代的挑戰，將持續並加速推動旗下系統完成全數位化，並以提升網路品質、豐富多元數位寬頻內容、研發創新服務以及提高客戶服務滿意為主要的營運目標。