Uber喊停 善用叫車App搭小黃可享折扣
〔記者王孟倫／台北報導〕Uber即將於本週五（2/10）暫停服務，習慣相對便宜車資的消費者，要如何因應？Money101金融比價網表示，消費者可善用「叫車App」並綁定信用卡，或使用「行動支付」，同樣也能享有乘車便利性以及車資折扣。
Money101指出，「叫車App」叫車的操作簡單，只要下載程式，輸入基本資料並綁定信用卡，就能透過GPS定位或輸入所在地址叫車；下車時，司機與 乘客確認車資後，再進行無現金付款。
根據交通部之計程車營運調查，雖然目前僅有16.2%司機使用叫車App或資訊平台來媒合乘客，但有50.1%司機表示，未來願意加入數位平台來媒合乘客。
目前全台擁有1萬多台計程車的「台灣大車隊」，已與本國銀行包括：聯邦、玉山、台新以及MasterCard合作，推出信用卡綁定「台灣大車隊」App優惠，叫車支付車資都有回饋。
以聯邦銀行為例，提供卡友首次支付享有10%回饋，該次上限為100元；台新卡友於每趟車資獲得10%回饋，每月上限為50元；至於玉山銀的卡友，每趟車資享有10%回饋，每月上限為200元，換言之，若每月車資2000元內、都能獲得優惠。
而MasterCard卡友，無論是信用卡或金融卡，支付車資後就能獲得30元的乘車券，到3月底前，每月可以領一次優惠。
此外，消費者也可選擇「行動支付App」來支付車資。像是「橘子支」搭乘「台灣大車隊」，若首次支付車資，享有50%的現金回饋，回饋上限100元；另外，若首次加入「歐付寶」會員，也能立即獲贈100元儲值金，可直接折抵車資。
Money101指出，Uber宣布退出台灣市場當天（2/2），台灣大車隊的股價隨即漲停，可見叫車App在Uber暫停服務後，將積極承接或瓜分原有Uber使用者之乘車市場。
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